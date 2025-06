Reggio Calabria, erogazione dell’acqua interrotta per lavori in una zona della città | INFO

StrettoWeb

“Sorical domani procederà alla manutenzione straordinaria di un tratto di rete idrica nella zona di Croce Valanidi. Sarà interrotta l’erogazione nelle contrade Ligonì, Bovetto, Limico, Luppinari e via Trapezi. Il servizio riprenderà a lavori ultimati”. Così in una nota Sorical informa dell’interruzione del servizio idrico per domani, mercoledì 4 giugno, nella zona di Croce Valanidi, a periferia sud di Reggio Calabria, a causa di lavori di manutenzione.