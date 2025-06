A Reggio Calabria l’ennesima “genialata” dell’amministrazione Falcomatà, arrivano i parcheggi sulla pista ciclabile di Pentimele | FOTO

StrettoWeb

Mentre in molte città europee si lavora per promuovere la mobilità sostenibile e tutelare chi sceglie la bicicletta come mezzo di trasporto, a Reggio Calabria accade l’opposto. Nella zona di Pentimele, l’amministrazione Falcomatà ha recentemente realizzato nuovi parcheggi di sosta lungo la via Provinciale Vecchia Archi, ma con una scelta che lascia basiti: i parcheggi sono stati realizzati inglobando la pista ciclabile, che adesso si ritrova all’interno della fila di auto in sosta.

Una soluzione a dir poco paradossale e pericolosa. I ciclisti, infatti, si trovano ora a pedalare tra le auto e il marciapiede, in uno spazio stretto dove basta che un automobilista apra lo sportello senza guardare per causare un incidente grave. Un rischio altissimo, che vanifica ogni principio di sicurezza stradale.

A rendere il tutto ancora più assurdo è il contesto: la pista ciclabile era già presente, e bastava valorizzarla. Invece, si è scelto di sacrificare la mobilità per qualche parcheggio in più, ignorando del tutto i principi di buona pianificazione urbana.

Il tutto mentre in città le buche continuano a rappresentare un pericolo costante per pedoni, automobilisti e ciclisti. Invece di intervenire sulle criticità del manto stradale che come si vede nelle foto a corredo dell’articolo sono notevoli e proprio dove sono stati realizzati i parcheggi è presente una voragine recintata e lasciata li da tempo, l’amministrazione ha pensato bene di investire in una soluzione che peggiora la sicurezza e mortifica ogni idea di città sostenibile.

Ancora una volta, a Reggio Calabria, le scelte urbanistiche sembrano rispondere a una logica incomprensibile e scollegata dalle reali esigenze dei cittadini.