Reggio Calabria, dramma in mare a Catona: uomo muore tra i bagnanti dopo un malore improvviso | VIDEO

Una tranquilla giornata d’estate si è trasformata in tragedia, oggi pomeriggio, sul lungomare di Catona, a nord di Reggio Calabria. Un uomo di 75 anni D. E. è deceduto in acqua dopo essere stato colto da un malore mentre faceva il bagno. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni presenti sulla spiaggia, tutto è avvenuto in pochi istanti: l’uomo avrebbe iniziato ad annaspare e a perdere conoscenza, attirando subito l’attenzione dei bagnanti vicini, che si sono lanciati in acqua per soccorrerlo. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, sono state tentate disperate manovre di rianimazione, ma purtroppo si sono rivelate inutili.

Al loro arrivo, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La vittima, secondo le prime ipotesi, sarebbe morta probabilmente per un arresto cardiaco fulminante.

La scena ha profondamente scosso i presenti, lasciando la spiaggia in un clima di sgomento e dolore. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia per delimitare l’area e avviare i rilievi necessari. Ancora non sono state rese note le generalità dell’uomo.