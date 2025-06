Reggio Calabria: dopo la segnalazione di StrettoWeb la voragine killer di Ravagnese è stata finalmente coperta | FOTO

StrettoWeb

A distanza di 24 ore dalla denuncia pubblica di StrettoWeb, è stata finalmente coperta la pericolosa voragine presente all’inizio di Contrada Saracinello, nella zona sud di Reggio Calabria, a pochi metri dall’incrocio con Contrada Morloquio. Non si trattava di una semplice buca, ma di un vero e proprio cratere che da settimane metteva seriamente a rischio la sicurezza degli automobilisti e soprattutto dei motociclisti, costretti a invadere la corsia opposta in un tratto preceduto da una curva cieca.

Una situazione al limite, resa ancora più grave dal fatto che in quel punto il Comune era già intervenuto in passato per perdite idriche, senza mai sistemare definitivamente il manto stradale. L’intervento di copertura, seppur tardivo, rappresenta una risposta concreta a un problema sollevato con forza dal nostro giornale. Un risultato che conferma quanto sia fondamentale il ruolo dell’informazione nel dare voce ai cittadini e nel richiamare le istituzioni alle proprie responsabilità.

Ora si auspica che l’intervento non sia solo temporaneo, ma faccia parte di una strategia più ampia e duratura per la messa in sicurezza delle strade cittadine, troppo spesso dimenticate.