Reggio Calabria: si attende la riapertura dell’Infopoint di Viale Zerbi. Tutto fermo anche per il Lido Comunale | FOTO

Era iniziata nel 2018 con buoni propositi l’idea dell’amministrazione Falcomatà di istituire due infopoint turistici in città, uno doveva essere a piazza Camagna e l’altro sul Viale Genoese Zerbi. Gli infopoint avevano l’obiettivo di fornire informazioni e accoglienza ai visitatori. Tuttavia, l’iniziativa si è presto trasformata in una lunga e travagliata vicenda amministrativa, con i punti informativi rimasti inattivi o sottoutilizzati per anni, diventando simbolo di inefficienza più che di accoglienza.

Dopo anni di immobilismo però sembrerebbe stia arrivando finalmente una svolta, e infatti l’Infopoint di Viale Zerbi è stato assegnato a Confcommercio mesi fa e adesso si attendono notizie dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria. L’infopoint potrebbe già essere aperto e chiaramente essendo già nel pieno della stagione estiva, sarebbe un importante punto di riferimento per i tanti turisti che ci sono in città.

I tempi dell’amministrazione Falcomatà sono ormai noti e così come per l’assegnazione dell’Infopoint attesa da mesi, anche la fine dei numerosi cantieri in città rimane un rebus. Un’altra incompiuta che attende da tempo il ripristino e il decoro è il Lido Comunale. I lavori, così come scritto nei cartelli affissi fuori dal cantiere, dovevano finire a febbraio ma ancora oggi, 20 giugno, è tutto in alto mare ed è stata apposta una copertura all’esterno per nascondere le bruttezze delle cabine e della struttura agli occhi dei turisti.