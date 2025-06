Reggio Calabria, domenica al Terminal Botteghelle si dona il sangue: “un piccolo gesto per salvare una vita”

StrettoWeb

“Dona il sangue, regala la vita! Domenica 22 giugno, dalle 8:00 alle 11:30, l’autoemoteca ADSPEM-FIDAS farà tappa presso il nostro Terminal Botteghelle! In collaborazione con @Adspem FIDAS ODV , invitiamo tutti i cittadini, i dipendenti e i nostri viaggiatori a compiere un gesto semplice ma fondamentale: donare il sangue. L’autoemoteca sarà attrezzata per accogliere i donatori in sicurezza e con personale sanitario qualificato. Basta avere con sé un documento d’identità e la tessera sanitaria. Un piccolo gesto può salvare una vita. ATAM sostiene la cultura della solidarietà e del dono. Ti aspettiamo!”. E’ questo l’appello di ATAM lanciato sui social relativamente alla presenza dell’autoemoteca domenica 22 giugno presso il Terminal Botteghelle a Reggio Calabria.