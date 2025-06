Reggio Calabria, divieto di balneazione in tre zone della città: l’ordinanza di Falcomatà

StrettoWeb

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha firmato un’ordinanza che dispone il divieto di balneazione in alcune zone della città: nello specifico nei tratti costieri “Lido Comunale Villa Zerbi – IT018080063013”, “500 M Nord Torr. Annunziata – IT018080063023”, “Ravagnese Sabbie Bianche – IT018080063015”. Ma vediamo nello specifico i dettagli dell’ordinanza, pubblicati dal sito ufficiale del Comune. Così si legge integralmente:

“Il Sindaco

Visto il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30/03/2010 che definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del Decreto Legislativo n. 116 del 30/05/2008;

Vista la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria protocollo n. 16520 del 14/05/2025 acquisita al protocollo dell’Ente con il n. 118737.E del 19/05/2025, con la quale si comunica che “le analisi microbiologiche eseguite sui campioni di acqua di mare prelevati in data 14.05.2025, hanno dato esito non conforme ai valori limite imposti dalla normativa presso i punti di prelievo, ricadenti nel comune di Reggio Calabria, denominati: “Villa Zerbi” (cod. IT018080063013), “500 m Nord Torr. Annunziata” (cod. IT018080063023) e “Ravagnese Sabbie Bianche” (cod. IT018080063015).

Di seguito i valori trasmessi dal laboratorio bionaturalistico:

500 mt. N. torr. Annunziata – IT018080063023, E. coli : 2.000 UFC/100ml E. intestinali: 4.000 UFC/100ml

Ravagnese Sabbie Bianche – IT018080063015, E. coli : 3.000 UFC/100m E. intestinali: 2.000 UFC/100ml

Villa Zerbi – IT018080063013, E. coli : 4.000 UFC/100m E. intestinali: 3.000 UFC/100ml;

ordina

Il divieto di balneazione, decorrente dalla data di pubblicazione del presente atto e fino a nuova ordinanza di rimozione divieto, nei tratti di mare (vedi Allegato grafico):

500 mt. N. torr. Annunziata – IT018080063023;

Ravagnese Sabbie Bianche – IT018080063015;

Lido Comunale Villa Zerbi – IT018080063013;

Di disporre l’apposizione di appositi cartelli di divieto di balneazione in materiale e numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili sui luoghi interessati dal divieto stesso, con indicazioni espresse almeno in due lingue”.