Reggio Calabria, divieto di balneazione a Gallico e Catona | INFO

Il comune di Reggio Calabria informa i cittadini che è stato disposto il divieto temporaneo di balneazione nelle acque antistanti il lungomare di Catona e Gallico dal 23 al 26 giugno 2025 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐮𝐥 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐆𝐚𝐥𝐥𝐢𝐜𝐨.

“Il sindaco, si legge nella nota, premesso che la E.Q. del Servizio idrico Integrato arch. Domenico Macrì, del Settore n. 13 Manutenzione, dovendo autorizzare la società Idrorhegion scarl, conduttore del sistema fognario cittadino, ad eseguire gli interventi di collegamento idraulico tra le vasche di denitrificazione-ossidazione nel depuratore di Gallico, dalla stessa richiesti con nota prot. 1004-25/MP del 19 giugno 2025, acquisita agli atti dell’Ente con prot. N. 152926 del 20.06.2025, e ad interrompere temporaneamente la funzionalità dello stesso depuratore, da lunedì 23 giugno 2025 a giovedì 26 giugno 2025, con conseguente sversamento in mare dei reflui, con nota prot. 152314 del 20/06/2025 ha richiesto l’emissione di ordinanza sindacale di divieto di balneazione temporaneo nel tratto litoraneo di Gallico durante il periodo di esecuzione dei predetti lavori, al fine della sicurezza e tutela della salute pubblica;

Considerato difatti che, in concomitanza con il detto intervento e con la disattivazione degli impianti afferenti al depuratore in argomento, si rende opportuno, in via precauzionale e a tutela della salute pubblica, interdire la balneazione nel tratto di costa interessato, prospiciente i lungomari di Gallico e di Catona, per tutta la durata dell’intervento e comunque sino alla fine delle attività ed alla ripresa del regolare funzionamento dell’impianto;

Ordina il divieto di balneazione per i motivi espressi in premessa e che qui s’intendono richiamati, nelle acque antistanti il lungomare di Catona ed il lungomare di Gallico da lunedì 23 giugno 2025, a partire dalle ore 5:00, fino alle ore 23 di giovedì 26 giugno 2025 e comunque sino al completamento dell’intervento descritto in premessa ed alla ripresa del regolare funzionamento dell’impianto di depurazione”.