Reggio Calabria, dissequestrata la Center Clean: restituito l’intero patrimonio ai soci

Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, ha annullato il sequestro preventivo della Società Center Clean srl ordinando la restituzione dell’intero patrimonio aziendale ai due soci, Raffa Giovanni Francesco e Modafferi Maria. La Società aveva subito un doppio sequestro, penale a seguito del coinvolgimento dei due soci nel noto procedimento “Epicentro”, e successivamente quello patrimoniale di prevenzione.

La proposta di applicazione della Sorveglianza Speciale derivava dal sospetto di pericolosità di Germanò Santo, considerato appartenente alla cosca Condello e ritenuto socio occulto della Center Clean. In seguito alla recente assoluzione di Raffa Giovanni Francesco e Germanò Santo dal contestato reato di interposizione fittizia (Modafferi Maria era stata già assolta in primo grado), la Corte di Appello di Reggio Calabria disponeva il dissequestro delle quote sociali. Adesso anche il Giudice della prevenzione ha riconosciuto l’assenza di pericolosità sociale del proposto e dei due terzi interessati e la loro estraneità rispetto a qualsiasi contesto delinquenziale.

Il collegio difensivo, composto dagli avvocati Umberto Abate e Attilio Parrelli (per Raffa Giovanni Francesco e Modafferi Maria) e Giuseppe Alvaro e Carlo Morace (per Germanò Santo), anche attraverso il ricorso ad una perizia contabile ed una completa produzione documentale, ha dimostrato l’origine lecita dell’attività imprenditoriale ed il suo percorso di crescita regolare, basato in gran parte su rapporti contrattuali con pubbliche amministrazioni sui quali non è mai stato elevato alcun rilievo. Dopo diversi anni di amministrazione giudiziaria, la Società è stata restituita ai suoi proprietari.