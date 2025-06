Reggio Calabria, discarica davanti al Campo Coni: si fa prima a prendere una malattia che l’autobus | VIDEO

StrettoWeb

Una situazione vergognosa. Non ci sono altre parole per descrivere la situazione che, giornalmente, vivo tutti i reggini che passano per via San Sperato. Proprio davanti al Campo Coni, uno dei simboli più importanti dello sport cittadino, è presente una montagna di rifiuti che, con il passare del tempo, è diventata una vera e propria discarica. Sacchetti, scatoloni, elettrodomestici, materassi e chi più ne ha più ne metta.

Un cumulo di spazzatura a ridosso di una fermata dell’autobus che non solo i residenti della zona, ma anche i tanti studenti che escono dal Liceo Scientifico “Alessandro Volta”, utilizzano giornalmente. Come si può vedere dalle immagini girate da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, si fa prima a prendere una malattia che un autobus…