Reggio Calabria, Depino (Noi Moderati): “per la zona jonica un futuro di crescita grazie a collaborazione e impegno”

StrettoWeb

Domenico Depino, da pochi giorni eletto delegato al direttivo regionale di Noi Moderati, partito guidato da Maurizio Lupi, commenta le recenti dinamiche politiche che interessano il territorio.

L’imprenditore, fresco di nomina nel direttivo regionale di Noi Moderati, sottolinea come “c’è un grande fermento politico in tutta la fascia ionica reggina, dimostrato in particolare dalla recente elezione di Rocco Femia a Sindaco di Marina di Gioiosa Ionica. Ho partecipato all’insediamento del consiglio comunale di Marina e sono sicuro che la squadra di nuovi amministratori saprà certamente tenere dritto il timone sulle esigenze della città. Conosciamo le difficoltà del nostro territorio, ma siamo certi che l’amore per la nostra terra e una buona amministrazione potranno creare le condizioni per un significativo sviluppo locale.”

“Grazie – prosegue Depino – al Segretario Provinciale e Responsabile Nazionale del Dipartimento del Mezzogiorno On. Nino Foti, per avermi nominato delegato per Gioiosa Ionica. Grazie anche ai colleghi di partito che mi hanno votato ed eletto come rappresentante della provincia di Reggio nel direttivo regionale. Un incarico ed un impegno che cercherò di portare avanti con tutta la passione per la politica locale. Conosciamo bene le difficoltà del nostro territorio, non solo quelle economiche e occupazionali, ma anche quelle, stringenti, relative alla grave situazione della sanità pubblica nella Locride. La carenza di personale, la scarsità di servizi e le lunghe liste d’attesa sono problemi che affliggono quotidianamente i nostri concittadini. È proprio in questo contesto che cercheremo di fare la differenza. Bisogna lavorare per costruire le condizioni per uno sviluppo locale che non prescinda dalla tutela del diritto alla salute, soprattutto delle fasce più deboli”.

Depino conclude esprimendo la sua piena disponibilità a collaborare per il bene della comunità: “da parte mia, in qualità di neo-componente del direttivo regionale di Noi Moderati, assicuro il massimo impegno e la piena collaborazione per sostenere le iniziative volte al rilancio e allo sviluppo del nostro territorio. È fondamentale creare sinergie tra i diversi livelli istituzionali e politici per rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e delle imprese della fascia ionica”.