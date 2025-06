Reggio Calabria, degrado in via Pio XI: topi “giocano” tra i rifiuti davanti a negozi alimentari | VIDEO

StrettoWeb

Ancora una segnalazione dai cittadini di Reggio Calabria esasperati dalle condizioni in cui versa la città.Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato un video, che pubblichiamo a corredo dell’articolo, girato in via Pio XI n.85, dove la situazione appare fuori controllo. Nel filmato si nota con chiarezza la presenza di diversi topi che “giocano” tra i rifiuti evidenziando un serio degrado urbano. La strada, dove sono presenti anche diverse attività commerciali, tra cui un panificio, si trova a pochi passi da zone residenziali densamente abitate.

“È una vergogna – ci racconta il titolare di uno dei negozi – siamo costretti a lavorare ogni giorno con l’immondizia e i topi davanti alle attività. I clienti si lamentano, ma noi non possiamo fare nulla. Chi dovrebbe occuparsene è completamente assente”.

Secondo quanto denunciato dai residenti, la situazione si protrae da mesi e i disagi aumentano con il caldo estivo, che accentua i cattivi odori e la presenza di topi. La richiesta dei cittadini è chiara: un intervento immediato da parte degli organi competenti.