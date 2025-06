Reggio Calabria, degrado e disagi in via Traversa dei Pini a Mosorrofa: “strada distrutta e cassonetti rimossi senza preavviso” | FOTO

StrettoWeb

“Buongiorno, con la presente si vuole porre all’attenzione della S.V. le vergognose condizioni e la paradossale situazione in cui versa la traversa “DEI PINI” di Sala di Mosorrofa, in passato una delle più belle del quartiere, dove venivano organizzati anche eventi di ritrovo sociale. Ebbene, ad oggi, nonostante le diverse e continue segnalazioni, individuali e collettive dei residenti e del Comitato di Quartiere “Pro Sala di Mosorrofa” (presidente sig.ra Concetta Romeo) sin dall’ingresso nella suddetta Via, la strada si presenta distrutta in diverse sue parti, con vere e proprie voragini tali da mettere in serio pericolo la sicurezza e l’incolumità delle persone (in particolare anziani, bambini, disabili) e veicoli, che in diverse occasioni hanno già subito danni importanti e onerosi”. E’ quanto afferma Sgrò Francesco, Vicepresidente del Comitato di Quartiere “Pro Sala di Mosorrofa“.

“Altra problematica, non meno importante, riguarda la rimozione ingiustificata dei cassonetti stradali in tale area (da sempre presenti), provvedimento unilaterale e incomprensibilmente adottato dall’Amministrazione comunale e messo in atto dalla società competente “Ecologia Oggi” dal 19.05.2025, che comporta sensibili disagi quotidiani ai residenti, costretti a recarsi presso altro punto di collocamento più distante nella strada provinciale e posto in una zona rischiosa, di intralcio per la circolazione”.

“Si fa presente che tale azione (poco trasparente, in quanto posta in essere senza alcun preavviso) è violativa sia delle più generali norme del Codice della strada, sia del Regolamento interno del Comune e della medesima società incaricata del servizio di raccolta di rifiuti, che ricordiamo prevedono il quartiere di Sala di Mosorrofa come Area C, ove non è attivo il c.d. “porta a porta”; e, nonostante le varie richieste di ricollocamento dei residenti e delucidazioni, con tanto di raccolta firme, sia il Comune che “Ecologia oggi”, non si sono mai degnati di rispondere, se non attraverso un patetico “scaricabarile” di responsabilità”.

“Per completezza, si specifica che si è arrivati anche a richiedere l’intervento della Polizia Municipale, competente in materia di viabilità e in qualità autorità di controllo, informata molte volte di entrambe le problematiche, con tanto di foto allegate, istanze anch’esse rimaste inevase”.

“Nella speranza che la pubblicazione di tale articolo possa sortire qualche effetto sperato, volto alla risoluzione di questa incresciosa situazione con l’interessamento delle autorità competenti, al fine di scongiurare incidenti, disagi e tutelare gli interessi dei cittadini che, anche se in periferia, ricordiamo meritano la stessa considerazione di coloro che vivono in città, con riscontri tempestivi ed efficaci alle loro istanze, per la tutela dell’ordine pubblico, della salute, sicurezza e del decoro urbano”.