Reggio Calabria, aveva criticato duramente il “Cilea Liric e Classic Music Festival”: arrivano le scuse ai Maestri Tirotta e Miseferi

StrettoWeb

“A mezzo di questo breve messaggio, desidero vivamente porgere le mie più sincere e sentite scuse ai Maestri Alessandro Tirotta e Gigi Miseferi per quanto da me esternato pubblicamente con riferimento all’evento artistico svoltosi nella nostra città “Cilea Liric e Classic Music Festival”, stagione artistica 2024″. Comincia così la lettera di scuse di A. B., inviata alla redazione di StrettoWeb, in cui la stessa si scusa con i due Maestri in seguito a una critica – risalente a diversi mesi fa – rivolta a loro e all’evento “Cilea Liric e Classic Music Festival”.

“Senza alcuna intenzione denigratoria nei riguardi dei due suddetti artisti – nei confronti dei quali nutro piuttosto profonda stima – ma unicamente nella erronea ed imprudente convinzione di esprimere una semplice opinione, tengo a precisare che ogni mia affermazione resa al riguardo sia stata, senza alcun dubbio, condizionata in maniera decisiva da esternazioni e giudizi provenienti da una persona ospite come artista del Festival, senza che tuttavia io abbia avuto l’accortezza di riflettere in anticipo su quanto realmente accaduto quella sera e soprattutto senza aver prima verificato la rispondenza al vero di talune notizie e considerazioni che mi erano state, come detto, riportate”, aggiunge la donna.

“Una ‘suggestione’, questa, che mi ha poi inevitabilmente indotto anche all’impiego di espressioni e ricostruzioni “colorite”, delle quali oggi pertanto mi scuso, poiché parimenti condizionate. Affido, pertanto, a queste poche – ma sincere – parole tutto il mio dispiacere per avere, del tutto ingenuamente, espresso una opinione idonea a mettere in dubbio la professionalità di due artisti di acclarata fama, ribadendo tuttavia di esservi stata indotta”, si chiude la missiva.