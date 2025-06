A Reggio Calabria e Cosenza INPS lancia lo sportello digitale in videochiamata: al via la sperimentazione dal 1° luglio | INTERVISTA

StrettoWeb

A partire dal 1° luglio 2025, le Direzioni provinciali INPS di Cosenza e Reggio Calabria attiveranno un nuovo sportello digitale in videochiamata, introdotto in fase sperimentale per offrire un servizio di assistenza personalizzata a distanza. Il progetto punta a semplificare l’accesso ai servizi INPS, permettendo ai cittadini di interagire in tempo reale con un funzionario esperto direttamente da casa, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli.

Attraverso una connessione sicura e user-friendly, sarà possibile ricevere informazioni, chiarimenti su pratiche in corso, supporto dedicato e, ove necessario, trasmettere e ricevere documenti ufficiali in totale sicurezza.

“L’istituto com’è noto è da sempre impegnato nell’attività di miglioramento continuo dell’accessibilità e della fruibilità dei propri servizi dando sempre più il senso di vicinanza ai cittadini e nell’ambito di questa attività il direttore regionale INPS Calabria, Ing. Greco ha voluto che nelle due sede più complesse, quella di Reggio Calabria e quella di Cosenza, si desse al via un progetto sperimentale ovvero la gestione dello sportello in videochiamata. Il servizio consentirà all’utente di collegarsi con un funzionario dell’istituto attraverso il servizio di videochiamata. Il progetto ha delle caratteristiche di rilievo per il cittadino, intanto la comodità in quanto il cittadino può dialogare con l’istituto ovunque si trovi”, sono queste le parole di Elisa Spagnolo Direttore Inps di Reggio Calabria ai microfoni di StrettoWeb.

Il servizio, inizialmente disponibile per alcune tipologie di prestazioni, sarà attivo due volte a settimana: a Reggio Calabria il lunedì e il mercoledì e a Cosenza il mercoledì e il venerdì.

Disponibilità settimanale del servizio per sedi e prestazioni

Cosenza:

Mercoledì – Conto assicurativo, pensioni, prestazioni pubbliche, invalidità civile

Venerdì – Indennità e ammortizzatori sociali

Reggio Calabria

Lunedì – Conto assicurativo, pensioni, prestazioni pubbliche, invalidità civile

Mercoledì – Indennità e ammortizzatori sociali

Come prenotare la videochiamata

L’appuntamento può essere fissato attraverso i consueti canali:

Portale INPS , accedendo all’ area MyINPS > “Prenota un appuntamento”

, accedendo all’ > “Prenota un appuntamento” App INPS Mobile , sezione “ Sportelli di sede ”

, sezione “ ” Contact center INPS (numero gratuito 803164 da rete fissa, 06 164164 da cellulare)

(numero gratuito 803164 da rete fissa, 06 164164 da cellulare) Sportelli di prima accoglienza INPS

Il giorno dell’appuntamento, l’utente riceverà un link nella propria area personale MyINPS: sarà sufficiente un click, all’orario concordato, per entrare nella videochiamata. Sul portale INPS è disponibile una guida semplificata per utilizzare il servizio, compresa la gestione della documentazione in formato digitale.