Reggio Calabria, corteo e presentazione della raccolta “Cento e più poeti per la pace”

Partecipata manifestazione dei “Poeti per la Pace” nella Chiesa di San Giuseppe al Corso, sabato 14 giugno, per presentare la raccolta delle poesie proposte nelle prime due edizioni del Concorso nazionale “Poesia per la pace”. Già dalla prima edizione, il componente della giuria il dr. Alfredo Vadalà, aveva lanciato l’idea di pubblicare i versi dei poeti, così come la prof. Rosamaria Puzzanghera e l’operatrice sociale Giovanna Malara, avevano proposto di organizzare un corteo della pace.

I tempi sono maturati e la giornata di sabato ha dimostrato che i reggini se chiamati per nobili principi sono in grado di offrire risposte adeguate. La chiesa non è riuscita a contenere il nutrito numero di cittadini desiderosi di sentire parlare di pace e i rappresentanti di oltre quaranta associazioni che hanno aderito all’appello del coordinatore Giovanni Suraci e del poeta Pino Minniti, offrendo l’appoggio all’iniziativa. Le Associazioni culturali e sportive di Reggio Calabria hanno inteso dare uniti il segno di condivisione all’evento. Anche i giovani sono stati protagonisti dell’incontro recitando poesie e lanciando un segnale di speranza rivolto al mondo.

Gli stacchi musicali sono stati curati dal Gruppo Compagnia di canti popolari e greco calabri: “TELA DI RAGNO”; composta dal prof. Francesco Iriti, dal poeta Rocco Criseo, dai maestri Bruno Marino, Riccardo Negro e dalle voci soliste Carmelina Iaria e Maria Movilla.

Hanno recitato poesie sulla pace, in lingua greca, l’architetto Maria Chapaloglou; in lingua italiana, il giovane Edoardo Ischia, e gli studenti dell’ITE (Istituto Tecnico Economico) Piria-Ferraris-Da Empoli di Reggio Calabria: Daniel Fiorenza, Salvatore Violani e Francesco Logoteta, supportati dalla prof. Giovanna Freno. Sono intervenuti, don Pasqualino Catanese, Vicario dell’Arcivescovo della diocesi Reggio Calabria-Bova, il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, il coordinatore dei poeti Giovanni Suraci, l’editore Natale Pace e padre Giuseppe Sinopoli. Negli interventi è stato evidenziato che siamo immersi all’interno di un vortice alimentato da un delirio collettivo e da una disconnessione con il mondo reale che calpesta l’umanità.

La cultura organizzata di fronte a questo drammatico scenario è rimasta, sino al momento, alla finestra e senza tentare di ricavarsi un ruolo; è stata semplice spettatrice passiva e di fatto si è resa complice di un deterioramento estremamente preoccupante degli assetti politici nei singoli Stati, con gli equilibri geopolitici internazionali che ci stanno travolgendo. A questo punto non possiamo rimanere ulteriormente adagiati sulle nostre statiche e privilegiate posizioni. Abbiamo il dovere di scuotere pacificamente le coscienze in quanto l’indifferenza è la via più rapida per la perdita d’umanità.

Ecco perché i “POETI PER LA PACE” hanno deciso di pubblicare un’antologia di poesie con tema la pace. Il libro, è intenzione di poeti di donarlo alle Istituzioni nazionali ed internazionali iniziando da Sua Santità Leone XIV, al quale chiederanno un’udienza privata e al presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, custode e garante della costituzione che racchiude nello scrigno 139 diamanti, compreso l’art 11 che contiene un’espressione tanto bella quanto inequivocabile: “l’Italia ripudia la guerra”.

L’opera di sensibilizzazione ha avuto inizio sabato che dopo l’incontro in Chiesa, ha formato un corteo aperto dal Corpo Nazionale Protezione Civile “Le Aquile” odv, Sede Regionale di Reggio Calabria, con responsabile Antonino Monteviso e dai ragazzi della scuola di basket LU.MA.KA e A.S.D. Ravagnese calcio 1960. A fine corteo sono stati offerti i versi di pace al sindaco della città di Reggio Calabria, che, assente per motivi istituzionali, ha incaricato l’avv. Antonio Ruvolo ad accogliere il corteo nelle scalinate di Palazzo San Giorgio, dove la giornalista Ilda Tripodi ha condotto l’incontro presentando l’avv. Marina Neri, per un accorato intervento, la poetessa Daniela Scuncia, che ha declamato dei versi del poeta Francesco Tassone e per gli stacchi musicali il maestro Franco Donato, il gruppo canoro dell’Istituto musicale Gulli e il gruppo musicale “La tela di ragno”.