Reggio Calabria, il 20 giugno il convegno ADGI “Sostenibilità aziendale e resilienza” | INFO

L’Associazione Donne Giuriste Italiane – Sezione di Reggio Calabria organizza il 1° incontro del ciclo dedicato alla certificazione di genere come strumento di crescita sostenibile, innovazione e responsabilità sociale d’impresa. L’evento si svolge con il patrocinio delle principali istituzioni locali e la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico, forense ed economico.

“La certificazione di genere è un’opportunità concreta per le imprese di costruire un modello organizzativo equo e resiliente. Il nostro obiettivo è favorire consapevolezza e competenze per un cambiamento reale“, dichiara l’Avv. Maria Crea, Presidente della Sezione ADGI di Reggio Calabria e promotrice dell’iniziativa.

“Un’impresa paritaria è un’impresa più competitiva. Il diritto è lo strumento per rendere l’etica un elemento strutturale dell’economia“, sottolinea l’Avv. Brunella Caiazza, Segretaria Nazionale ADGI ed esperta legale in certificazione di genere.

“Sostenibilità sociale, benessere e parità sono elementi interdipendenti: la certificazione di genere dà forza a questa visione integrata“, afferma l’Avv. Lucia Tuccitto, Presidente della Sezione ADGI di Catania e tecnico della certificazione.

“ADGI lavora da anni per promuovere la parità come diritto e come valore strategico. La certificazione è una sfida che unisce professioni, imprese e istituzioni“, conclude l’Avv. Irma Conti, Presidente Nazionale ADGI e componente del Garante nazionale per le persone private della libertà personale.

L’incontro vedrà numerosi interventi tematici su fisco, lavoro, accesso al credito, nuove tecnologie, benessere organizzativo e strumenti concreti per l’attuazione della parità di genere nelle imprese.