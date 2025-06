Reggio Calabria, controlli della Polizia Municipale. Il Comandante Zucco: “verbali per sosta selvaggia, guida sotto efetto di droga o alcol”

StrettoWeb

Intervistato ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il Comandante della Polizia Municipale di Reggio Calabria, Salvatore Zucco, sabato notte ha rilasciato importanti dichiarazioni relativamente all’attività di controllo che gli agenti svolgono e svolgeranno per tutta l’estate legati alla prevenzione degli incidenti stradali. Il Comandante Zucco ha affermato: “stasera abbiamo fatto controlli di natura preventiva sulla sosta selvaggia in centro città e abbiamo provveduto a verbalizzare soprattutto in vista della stagione estiva già iniziata, si tratta di servizi di prevenzione e repressione della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza alcolica”.

“Questi sono servizi che facciamo in maniera quotidiana soprattutto in estate concentrandoci con numeri importanti nei fine settimana che sono notoriamente i giorni più a rischio dal punto di vista della circolazione stradale. Abbiamo fermato una serie di veicoli, ci sono impegnati circa 20 uomini che per tutta la notte lavorano a questa attività che dà frutti in ordine alle persone che non sono in regola con le norme della circolazione stradale”.

“Per quanto riguarda i controlli legati all’uso di alcol, la fascia di massima dei fruitori va tra i 20 e i 30-35 anni però è trasversale perchè ci sono anche persone più adulte che comunque vengono sorprese in stato di ebbrezza alcolica. L’agente dopo aver fermato il mezzo, fa un controllo documentale e successivamente passa alle verifiche di natura etilometrica”.

“La città di Reggio rispetto a tre o quattro anni fa ha fatto qualche passo in avanti importante perchè vediamo ragazzi che hanno bevuto alle serate dove però il conducente rimane astemio, senza aver bevuto e questo è importante perchè consente di non rovinare una serata in serenità. I controlli continueranno per tutta l’estate e sono controlli molto importanti per la Polizia Locale e l’amministrazione comunale in quanto si tiene molto alla prevenzione degli incidenti.”