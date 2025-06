Reggio Calabria, il consigliere Barreca esalta la posa della prima trave del Ponte Calopinace: “opera testimonia visione più ampia di città”

StrettoWeb

Proseguono i lavori per il completamento del ponte sul torrente Calopinace, un’opera strategica destinata a migliorare sensibilmente la mobilità urbana. A commentare l’avanzamento del cantiere è il consigliere comunale del Partito Democratico, con delega alle Manutenzioni, Franco Barreca.

“Il ponte sul Calopinace – ha dichiarato Barreca – rappresenta un’infrastruttura fondamentale per il collegamento con la zona sud della città. Il recente posizionamento delle travi in alveo, dopo il superamento di numerosi ostacoli tecnici e burocratici, segna ufficialmente l’avvio della fase conclusiva del progetto. Si tratta di un passaggio determinante che offrirà un’alternativa viaria importante, contribuendo così all’allargamento della rete stradale cittadina“.

Barreca ha inoltre evidenziato che “l’opera non risponde solo a esigenze funzionali legate alla mobilità, ma anche a una visione più ampia di rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio. Il completamento del ponte – ha aggiunto – contribuirà a rafforzare il rapporto tra la città e il suo mare, restituendo spazi e prospettive nuove alla cittadinanza. Si inserisce perfettamente all’interno delle progettualità strategiche promosse con lungimiranza dall’Amministrazione Falcomatà, come dimostrano anche le attività del programma “Strada Facendo”, piano di rifacimento complessivo delle strade cittadine”.

In conclusione, per il delegato: “Il ponte sul Calopinace si conferma un tassello chiave per la modernizzazione infrastrutturale della città”.