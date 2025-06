A Reggio Calabria il primo congresso internazionale sulla tutela della salute della donna

StrettoWeb

L’Accademia di Ginecologia, Chirurgia e Ostetricia (AGICO ETS), guidata dal Presidente Franco Sarica, responsabile del centro P.M.A dell’Asp di Reggio Calabria, ha organizzato una tre giorni di confronto e studio (da domani e sino a venerdì, 27 Giugno) al Grand Hotel Excelsior, con esperti del settore italiani ed esteri per approfondire le strategie future sulla tutela della salute delle donne e della loro qualità di vita. Un interessante congresso dedicato al professore Giovanni Scambia, tra i massimi specialisti mondiali in Ginecologia Oncologica, prematuramente scomparso qualche mese fa dopo una breve malattia, che consentirà anche di affrontare tematiche riguardanti i più recenti aggiornamenti in ginecologia, ostetricia, endocrinologia e chirurgia della riproduzione umana.

“Obiettivo del congresso è di implementare i percorsi della prevenzione nelle diverse fasi della vita della donna partendo dall’adolescenza sino alla terza età, tra riproduzioni e screening oncologici, senza tralasciare la prevenzione nel percorso nascita così da ridurre la morbilità e mortalità materno fetale – spiega il dottore Franco Sarica – A tal fine, risulta importante sviluppare percorsi integrati e sinergici tra la medicina dei servizi territoriali ed ospedalieri coinvolgendo sia esperti del settore, sia operatori sanitari della medicina territoriale protagonisti nei percorsi di prevenzione. Sotto quest’ottica è possibile offrire un approccio olistico e completo alle necessità delle pazienti tenendo sempre presente che dietro ad ogni consulto, c’è una donna che ci affida il suo benessere e la sua fiducia”.

Il Congresso è rivolto ai laureati in medicina e chirurgia specialisti in ginecologia e ostetricia, chirurgia generale, chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, endocrinologia, dermatologia, ai medici di medicina generale, ai laureati in Biologia e in Scienze infermieristiche ed ostetriche. Ogni sessione darà un ampio spazio alla discussione e al confronto.