A Reggio Calabria il 2° Congresso dell’Ordine dei Fisioterapisti

Si è concluso con grande partecipazione e soddisfazione il 2° Congresso dell’Ordine dei Fisioterapisti di Reggio Calabria, dal titolo “Sport Medicine Injury: from surgery to return to play”, tenutosi il 14 giugno 2025 presso la splendida location Altafiumara Resort. Un evento scientifico di alto livello che ha visto la presenza di protagonisti di rilievo internazionale nel campo della fisioterapia sportiva e della chirurgia ortopedica, confermando il valore e la crescita della comunità professionale calabrese. Presenti all’evento anche il Dott. Piero Ferrante Presidente FNOFI (Federazione Nazionale Ordini Fisioterapisti) e il Dott. Paolo esposito Vicepresidente FNOFI.

Il Presidente dell’Ordine provinciale della Professione Sanitaria di Fisioterapista di Reggio Calabria, Marco De Luca, ha espresso piena soddisfazione per l’eccellente riuscita del congresso, sottolineando l’importanza di momenti come questi per favorire il confronto, la formazione continua e la costruzione di una rete multidisciplinare a sostegno dell’atleta infortunato.

“Siamo orgogliosi di aver ospitato relatori di caratura mondiale che hanno condiviso con noi esperienze cliniche, approcci innovativi e protocolli evidence-based. Il nostro territorio ha dimostrato di essere pronto ad accogliere e promuovere una fisioterapia moderna e sempre più integrata con il mondo medico e sportivo”, ha dichiarato De Luca. Durante la giornata si sono alternati workshop, lectio magistralis e tavole rotonde che hanno esplorato l’intero percorso dell’infortunio sportivo: dalla diagnosi chirurgica alla riabilitazione avanzata, fino al return to play sicuro ed efficace. La numerosa affluenza di fisioterapisti, medici e studenti ha confermato il forte interesse per una tematica sempre più centrale nel panorama sanitario e sportivo contemporaneo. Conclude il Presidente De Luca “per i prossimi anni, abbiamo come obiettivo quello di consolidare ulteriormente il ruolo dell’Ordine come punto di riferimento per la formazione, la ricerca e l’eccellenza clinica nel campo della fisioterapia, al fine di consentire una migliore qualità delle cure per i nostri cittadini”.