Reggio Calabria, pronta la conferenza di presentazione del progetto “Un modo nuovo per stare bene a casa” | INFO

Mercoledì 25 giugno, alle ore 9:30 – presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio – si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa: “Un modo nuovo per stare bene a casa”; un intervento promosso dal Consorzio Macramè insieme al Comune di Reggio Calabria in seno alla Misura 1.1.2 del PNRR. Il servizio è stato pensato per rispondere ai bisogni delle persone over 65, in condizioni di particolari limitazioni e/o disabilità, che intendano prevenire il rischio di istituzionalizzazione e favorire la possibilità di rimanere nelle proprie case o in contesti familiari per un migliore benessere complessivo.

Grazie a questa misura, chi desidera continuare a vivere nel proprio ambiente domestico potrà accedere gratuitamente ad alcune importanti possibilità:

riqualificare gli spazi domestici per il superamento delle barriere architettoniche con interventi di ristrutturazione e/o manutenzione di scale, porte strette, dislivelli, illuminazione inadeguata, ed eventuale dotazione di maniglie, corrimani, sedili per doccia, sollevatori, elettrificazione infissi;

adottare soluzioni tecnologiche come sensori di sicurezza, teleassistenza, safe bed system e un apposito braccialetto digitale che garantisce il monitoraggio continuo dello stato di salute e di bisogno della persona anziana, con segnalazione cadute e richieste di soccorso a una Centrale Operativa attiva H24;

usufruire di un potenziamento della rete dei servizi domiciliari di igiene e cura della persona e dell’ambiente domestico, potenziamento del tempo libero e della fruizione di attività esterne, accesso ai servizi pubblici, per un migliore supporto materiale e relazionale.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà; l’Assessore al Welfare, Lucia Anita Nucera; il Dirigente del Settore Welfare, Francesco Barreca e la Responsabile unica del procedimento, Paola Amato. Per il Consorzio Macramè interverranno il Presidente Gianni Pensabene ed il Responsabile dell’Area Cure domiciliari, Giuseppe Carrozza.

A illustrare gli aspetti tecnici e innovativi dell’intervento sarà il prof. Ottavio Amaro del Dipartimento di Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, insieme agli operatori partner tecnologici. Tutti le informazioni e le modalità di accesso saranno illustrate durante la conferenza stampa. Ulteriori informazioni sono già disponibili sulla pagina dedicata del sito del Consorzio Macramè: www.consorziomacrame.it/benessere-casa.