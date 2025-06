Reggio Calabria: conclusi i lavori di ripristino sulla SP 122dism a Gioiosa Jonica

StrettoWeb

Settimane decisive per le strade del territorio metropolitano . Si sono infatti conclusi nelle scorse settimane i lavori di ripristino funzionale della viabilità della SP 122 DIM (INN SS 106 – Fonte Junchi- Pisdarello – Gioiosa Jonica). I lavori, condotti sotto la supervisione del Geom. Nicola Rodi prevedono un costo totale dell’ intervento di 300 mila euro. La strada di intervento è un asse viario di collegamento tra i due centri di Gioiosa Jonica e Prisdarello ed è di proprietà provinciale. Il tratto stradale presentava diverse problematiche tali da mettere a rischio gli utenti che percorrevano quotidianamente questa strada. Le principali criticità individuate riguardavano infatti il cedimento di tratti di corsia a causa dell’ostruzione dei canali di scolo sotto di essa, ammaloramenti della pavimentazione stradale distribuiti lungo tutta l’arteria, segnaletica orizzontale assente o vetusta, barriere stradali danneggiate o in alcuni casi del tutto assenti. I fenomeni di cedimento della pavimentazione stradale, dovuti all’occlusione dei canali di scolo delle acque meteoriche che si trovano al disotto dei tratti di strada citati avevano comportato inoltre il cedimento della strada unitamente alla presenza lungo margini della carreggiata di fenomeni franosi con conseguenti problemi alla viabilità veicolare e pericolo per la pubblica incolumità.

Gli interventi programmati riguardano perciò, a seconda dei tratti interessati, in alcune aree la demolizione e ricostruzione dell’ intero pacchetto stradale, la demolizione e ricostruzione di opera idraulica per lo scolo delle acque che attraversa l’infrastruttura viaria, la realizzazione di segnaletica orizzontale nelle parti mancanti, la pulizia di zanelle o bordi cordonati e la pulizia dei canali di scolo, la realizzazione di intervento stabilizzante con geostuoia, la pulizia dei canali di scolo e l’Installazione di barriere a bordo laterale; nell’intero tratto inoltre è stata prevista la pulizia delle cunette ove necessario.

“Intervento atteso da tempo”

“Un intervento atteso da tanto tempo – ha affermato il vice sindaco metropolitano Versace con delega alla viabilità – sono numerosi i sopralluoghi che sono stati fatti per risolvere al meglio tutte le criticità rilevate, per garantire il ripristino della sicurezza stradale di questi territori”.

Ulteriore intervento sulla SP2 DIR sta procedendo speditamente. I lavori, per un ulteriore importo superiore ai 150mila euro in fase di variante, si sono resi necessari atteso che a seguito della consegna lavori all’impresa appaltatrice che ha provveduto alla pulizia delle cunette stradali, dei cigli e delle banchine nonché allo spazzamento meccanico della sede stradale, è emerso che il sedime stradale, nel corso dei due anni intercorsi dalla progettazione iniziale alla cantierizzazione dei lavori, aveva subito un progressivo deterioramento per effetto, oltre che della normale usura, dagli eventi meteorici che con il ruscellamento superficiale delle acque ha ulteriormente incrementato lo stato di dissesto. Si è quindi reso necessario estendere gli interventi di rifacimento del manto d’usura rispetto a quelli previsti nel progetto esecutivo oltre che prevedere un adeguamento degli spessori per ripristinare la planarità della sede stradale, estendere i tratti di fresatura stradale necessari per una corretta posa in opera del manto di usura.

Manutenzione straordinaria

Chiudono il cerchio i lavori riguardanti la manutenzione straordinaria, messa in sicurezza della SP 5 Marina di Gioiosa Ionica, Gioiosa Superiore, sotto la supervisione del RUP Nicola Rodi. Quest’ultimi riguarderanno la posa in opera di binder e strato di usura, la realizzazione di segnaletica stradale orizzontale nei tratti asfaltati, la pulizia di cunette, la realizzazione di parapetti in cls opportunamente ancorati, il disfacimento e nuova realizzazione di cassonetto stradale e la posa in opera di barriere stradali.

Dai diversi sopralluoghi eseguiti nei siti oggetto d’intervento si sono infatti riscontrate criticità legate alla vetustà degli interventi di manutenzione e al continuo logorio dello strato di usura dovuto al traffico che interessa le arterie stradali. Inoltre, in alcune aree è stato necessario intervenire con opere di protezioni da realizzare ex novo per contenere eventuali urti di veicoli stradali ed opere di rifacimento del cassonetto stradale, il quale presenta evidenti cedimenti. “Il lavoro sulle nostre strade non si è concluso – nonostante le evidenti difficoltà dovute alla carenza di risorse – afferma il Vicesindaco Versace, il settore viabilità procede sulla scia delle linee guida dettate da questa amministrazione, perché il sistema viario possa comunque avere l’attenzione che merita per i nostri cittadini ed i tanti turisti che continuano a credere nel nostro territorio investendo in vacanze alla scoperta del nostro splendido litorale jonico”.