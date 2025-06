Reggio Calabria, concluse le riprese del cortometraggio “Le Fate del Bosco Antico”

StrettoWeb

Si sono concluse, Venerdì 27 Giugno, le riprese del cortometraggio “Le Fate del Bosco Antico”, diretto dal regista Luigi Parisi, che ha per protagonisti i bambini della scuola paritaria “Nuovi Orizzonti” della dirigente scolastica D.S. dott.ssa Teresa Muraca. Il piccolo film ha visto la partecipazione anche di due giovani volti già noti al pubblico reggino (Hanno ammazzato Babbo Natale), gli attori Vincenzo Amadeo e Matilde Casile, rispettivamente nei ruoli di Giovanni, un divertente autista di scuolabus e di Matilde, una bellissima maestra. Lo shooting si è svolto all’interno degli ambienti dell’edificio scolastico Nuovi Orizzonti, dove le insegnanti insieme ai genitori dei ragazzi hanno dato pieno supporto alla lavorazione.

Poi, il set si è spostato a Gambiarie, sotto il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte. Il Bosco Sperimentale è stato il cuore della vicenda dove i ragazzi, oltre ad ammirare le bellezze naturali della fauna vegetale, si sono ritrovati a tu per tu, con le Fate, esseri mitologici e fiabeschi tanto ammirati dai ragazzi. Il progetto è stato anche l’occasione di coinvolgere tutti i piccoli esordienti attori: Christian Casciano, Isabella Cordopatri, Santa Errante, Giorgia Gattuso, Eduardo Iaria, Cloe Muraca, Giuseppe Muraca, Lucia Murina, Mattia Murina, Greta Pellicanò, Annunziata Stilo, Miriam Zerotti. La favola, si è conclusa con la morale che, anche quando si è diventati adulti, è possibile conservare il ricordo felice di quel “bambino” che albergava in noi.

Il corto è stato patrocinato dal Comune, organizzato da Cinemalab di Cecilia C. Maesano Monorchio in partnership con Fedic federazione italiana dei cineclub (presidente Lorenzo Caravello), Fedic Scuola di Laura Biggi, Fedic Cineclub Palmi (presidente Fausto Alongi). “Le Fate del Bosco Antico” vedrà luce in una proiezione “premiere” a Reggio Calabria in un vero cinema nel periodo delle feste natalizie, per volare via sugli schermi dei numerosi festival italiani (come Montecatini Terme) e dulcis in fundo, in un trailer che verrà proiettato durante il prossimo prestigioso Festival di Venezia.