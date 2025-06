Reggio Calabria, si conclude il progetto @IoDicoNoAlCyberbullo dell’ITE Piria

StrettoWeb

Si avvia verso la conclusione, con entusiasmo e risultati concreti, il progetto “@IoDicoNoAlCyberbullo”, promosso dall’Università Popolare di Reggio Calabria – Uni.Pace, afferente al Sistema A.C.U. “Azione Cristiana Umanitaria”, un sistema socio-lavorativo fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri. Il progetto è altresì realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia, nell’ambito dell’Avviso Educare Insieme.

Il progetto, nato con l’obiettivo di contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso percorsi educativi e laboratoriali, ha coinvolto attivamente gli studenti dell’ITE Piria – Ferraris / Da Empoli in tre ambiti complementari: teatro, informatica e diritto.

Tra le attività realizzate, spiccano le riprese del cortometraggio all’interno del Laboratorio Teatrale. Il corto, ideato per affrontare in modo diretto e creativo i temi del bullismo e del cyberbullismo, rappresenta una tappa centrale del progetto. A guidare gli studenti nella preparazione e nella recitazione sono state le esperte di teatro e recitazione Katia Crucitti, Anna Fazio e Cinzia Monorchio.

Si è concluso con successo anche il Laboratorio Informatico, che ha portato online il sito web informativo e interattivo realizzato dagli studenti, contenente materiali multimediali, sezioni educative, quiz e spazi di confronto. Il percorso ha previsto una formazione specifica nella costruzione del sito, curata dalla TxT Società Cooperativa Sociale, realtà operante sul territorio reggino nel campo della comunicazione digitale e dell’educazione ai nuovi media.

Completato infine il Laboratorio di Simulazione del Processo, curato da esperti di cyber-security, avvocati e psicologi, all’interno del quale gli studenti hanno approfondito a 360° gli aspetti del bullismo, del cyberbullismo e della sicurezza online, assumendo i ruoli di un’aula giudiziaria per comprendere il funzionamento del sistema giuridico in relazione ai reati legati a queste tematiche. In questo ambito sono stati realizzati anche specifici incontri di informazione e sensibilizzazione, grazie al contributo di professionisti che hanno favorito un confronto diretto e consapevole su fenomeni complessi e sempre più diffusi tra i giovani.

Con la chiusura dell’anno scolastico, tutti e tre i laboratori si sono conclusi, lasciando una traccia significativa di impegno educativo e culturale. Le attività hanno permesso agli studenti non solo di acquisire competenze tecniche e giuridiche, ma anche di riflettere in modo critico sul proprio ruolo nella comunità scolastica e nella società digitale.

A coronamento di questo percorso, il 23 giugno alle ore 19:00 si terrà il Convegno Finale conclusivo del progetto, presso l’Auditorium “Gilberto Perri” del Centro Cristiano dello Stretto, sito in Via Contrada Miceli Concessa – Catona. Sarà un’occasione per restituire pubblicamente i risultati del lavoro svolto, presentare il cortometraggio, la piattaforma web e ascoltare le testimonianze dei protagonisti.

Il progetto “@IoDicoNoAlCyberbullo” si conferma così una valida esperienza formativa, in cui l’educazione al rispetto, alla legalità e alla cittadinanza digitale è stata pienamente integrata nel percorso scolastico.