Reggio Calabria, in commissione nuovo focus sugli abitanti del Comparto 6 di Arghillà

La V Commissione consiliare (Politiche sociali e della salute, sanità, politiche abitative) presieduta da Giovanni Latella si è nuovamente occupata della vicenda degli abitanti del Comparto 6 del quartiere Arghillà di Reggio Calabria. Dopo le audizioni, in due distinte sedute, di alcune associazioni rappresentate nel “Patto per Arghillà” e del vicesindaco Paolo Brunetti, è stata la volta del “Gruppo Civico Noi siamo Arghillà – La Rinascita”.

L’intervento di D’Aguì

Il presidente del sodalizio, Patrizia D’Aguì, ha preliminarmente sottoposto alla Commissione la questione “dell’esclusione” di “Noi siamo Arghillà” dal “Patto” invocando un approccio partecipativo alla questione. D’Aguì ha quindi chiesto “chiarezza” sulle dinamiche legate allo sgombero degli edifici, che sono di proprietà dell’Aterp, e, in particolare, sui “requisiti che vengono presi in considerazione per la tutela delle persone fragili e per la collocazione temporanea di famiglie in situazioni di vulnerabilità“. D’Aguì ha esposto alcune singole situazioni di difficoltà degli abitanti del quartiere legate anche a incertezze normative e burocratiche, lamentando poi mancate risposte da parte dei Servizi sociali e ponendo interrogativi e timori rispetto, in particolare, al futuro collocamento di anziani soli.

Il presidente Latella dal canto suo ha rivendicato l’impegno dei Servizi sociali del Comune, “un settore all’avanguardia che funziona e dà risposte a famiglie”, dichiarandosi comunque disponibile a favorire le necessarie interlocuzioni con l’assessorato e gli uffici competenti per superare eventuali incomprensioni. “Saremo vigili sulle vicende segnalate alla Commissione – ha aggiunto Latella – e sottoporremo tutte le questioni sollevate a chi rappresenterà il Comune al tavolo tecnico che si riunisce costantemente in Prefettura. Siamo certi – ha concluso il presidente della V Commissione – che nessuno verrà lasciato per strada. Convocheremo i referenti dell’Aterp e del settore Patrimonio del Comune per verificare l’eventuale disponibilità di alloggi”.

Latella ha infine ricordato la “politica di normalizzazione del territorio attraverso la presenza dello Stato e gli interventi di rigenerazione realizzati dall’Amministrazione comunale nei vari quartieri”. A tale proposito, in chiusura di seduta, il presidente della Consulta per le politiche culturali e sociali del Comune, Marisa Cagliostro, ha chiesto che venga affrontato anche il tema di eventuali interventi sugli alloggi nel rione Marconi, mentre il consigliere Giuseppe Sera ha invitato a individuare con accuratezza responsabilità e ruoli dell’Amministrazione e in particolare delle singole Commissioni rispetto alle questioni sollevate.