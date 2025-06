Reggio Calabria, il comitato a tutela della salute di Polistena omaggia il dott. Amodeo con una targa ricordo

StrettoWeb

Il Comitato a tutela della salute di Polistena, presente ieri, alla prima giornata della tre giorni delle “Giornate cardio metaboliche”, organizzata dai dottori Enzo Amodeo e Giovanni Perrone, un’iniziativa pienamente riuscita, che vedrà per tutto il tempo del congresso, Reggio Calabria capitale di cultura, scienza e innovazione nelle molteplici patologie metaboliche e cardiovascolari .

“L’invito al Comitato – scrive il gruppo sul proprio profilo social- è stato per noi motivo di orgoglio ed occasione per omaggiare con una targa ricordo, il dottore Amodeo, già Primario della cardiologia di Polistena ,riconoscendone il valore umano, professionale profuso da tempo, per tutto il territorio della piana di Gioia Tauro”.