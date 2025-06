Reggio Calabria, collasso ambientale in via Marconi: rifiuti, detriti e carcasse a due passi dall’ospedale | FOTO

StrettoWeb

“A distanza di circa un mese dall’invio dell’esposto del 19 maggio 2025, mi trovo purtroppo costretto a segnalare che la situazione in Via Marconi 26, Reggio Calabria, è notevolmente peggiorata, come documentato dalle nuove immagini allegate”. Sono queste le parole di un cittadino di Reggio Calabria che ha inviato alla Redazione di StrettoWeb una nuova documentazione fotografica in cui si evidenzia come la situazione è peggiorata in via Marconi.

“L’accumulo di rifiuti è cresciuto in maniera incontrollata, comprendendo rifiuti solidi, materiali ingombranti, detriti edili, materassi, carrelli, e carcasse di auto, il tutto in una zona centrale della città, adiacente all’Ospedale Morelli, con gravissime conseguenze per la salute pubblica, la sicurezza urbana e il decoro del territorio. Non si tratta più solo di un problema igienico-sanitario, ma di un vero e proprio collasso ambientale e civico, che impone un intervento immediato e non più procrastinabile” continua ancora indignato il cittadino.

La situazione è davvero al limite della civiltà e i residenti chiedono interventi urgenti di rimozione dei rifiuti con una conseguente bonifica dell’area.