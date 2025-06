Reggio Calabria, clandestino defeca in strada a pochi metri dal Duomo: sconcerto in città, avviata espulsione in India | VIDEO

StrettoWeb

A seguito di specifica segnalazione la Polizia Locale di Reggio Calabria ha individuato un cittadino extracomunitario che poco prima aveva espletato i propri bisogni nei pressi di piazza Duomo. Dopo le prime segnalazioni supportate, da riprese video amatoriali, la Polizia Locale nella serata di ieri ha individuato un soggetto extracomunitario, clandestino, già colpito da decreto si espulsione. Il soggetto poco prima aveva assolto ai propri bisogni fisiologici nei pressi di piazza Duomo.

Numerosissime sono state le segnalazioni pervenute presso la sala operativa di viale Aldo Moro di cittadini allarmati. A seguito di mirati accertamenti e pedinamenti, le pattuglie intervenute, poco prima delle 22:00 hanno individuato due soggetti extracomunitari privi di documenti che sono stati fermati ed accompagnati al comando. Tra i due vi era anche il soggetto che poco prima aveva destato sconcerto per gli atti contro la pubblica decenza.

Lo stesso, dopo il foto segnalamento è risultato essere un cittadino indiano privo di titolo idoneo di soggiorno nello stato italiano, già attinto da decreto si espulsione. Lo stesso versava altresì in evidente stato di ebbrezza alcolica. Dopo le formalità di rito è stato denunciato per permanenza illegale sul territorio italiano. A suo carico sono state avviate le procedure di espulsione. L’altro soggetto, di nazionalità pakistana, è risultato anch’egli destinatario di decreto si espulsione in attesa di esecuzione. Il procedimento si trova ancora in fase di indagine preliminare.