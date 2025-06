Reggio Calabria, la Città Metropolitana celebra il dottorato honoris causa alla Professoressa Angela Misiano

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime le più sincere felicitazioni alla professoressa Angela Misiano per il prestigioso riconoscimento del dottorato honoris causa, recentemente deliberato dal Senato Accademico dell’Università della Calabria, tributo alla sua lunga e appassionata carriera nel campo della divulgazione scientifica, della formazione e dell’impegno culturale. Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha così commentato: “è con grande soddisfazione che accogliamo questo tributo alla nostra Angela Misiano, cavaliere di San Giorgio ed Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: una vita intera spesa nella divulgazione, nella formazione e nella diffusione della cultura scientifica. Questo prestigioso onore ribadisce quanto la nostra Città Metropolitana creda nell’importanza del sapere come motore di crescita per i nostri giovani e per tutto il territorio”.

Parole condivise dal consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, che ha aggiunto: “il dottorato honoris causa, proposto dall’Unical, è un tributo doveroso a una professionista cui si deve la fondazione e la crescita del Planetario Pythagoras, una delle istituzioni culturali più prestigiose e longeve del nostro territorio, oggi un vero e proprio laboratorio di meraviglia per migliaia di ragazzi, e non, che ogni anno hanno la fortuna di frequentarlo. Grazie all’impegno infaticabile della Professoressa Angela Misiano e del suo team, la nostra città è diventata un polo attrattivo per chi vuole avvicinarsi alla scienza. Da parte nostra continueremo a sostenere iniziative che costituiscono un faro nell’offerta scientifica e culturale del nostro territorio, accendendo curiosità nei giovani e favorendo la nascita di nuovi talenti”.

La Città Metropolitana si congratula con Angela Misiano, figura di riferimento nel panorama culturale calabrese e nazionale, esempio concreto di come la passione per la scienza e l’educazione possa generare valore, sviluppo e consapevolezza all’interno della comunità.