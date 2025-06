“Reggio Calabria, la città dei fuochi d’artificio”: la denuncia di un lettore tra rumore, inquinamento e disagi

StrettoWeb

Un lettore di StrettoWeb, Ernesto per Reggio, ci ha inviato la segnalazione che pubblichiamo a corredo dell’articolo relativamente al continuo susseguirsi di fuochi d’artificio a Reggio Calabria. Ecco la segnalazione del lettore. “Spettabile redazione, la città di Reggio Calabria potrebbe essere chiamata anche la città dei fuochi d’artificio. Infatti, da più di un lustro, ogni giorno si susseguono questi spettacoli pirotecnici, in particolare quelli a batterie da 50 / 100 colpi (foto allegate all’articolo). Nei vari quartieri, in particolare nel centro storico, ore serali/notturne, vengono sparati questi fuochi, i quali oltre a disturbare la quiete pubblica sono anche devastanti per l’ambiente e per gli animali domestici e selvatici. Non spetta ai cittadini indagare e scoprire cosa si celi dietro (anche se è di facile intuizione), ma alle forze dell’ordine, ci si augura al più presto”.