Reggio Calabria, chiude la storica Pasticceria Macheda: “è stato un onore servirvi”

“Con oggi finisce la storia del Bar Pasticceria Macheda. Il mondo cambia, gli acciacchi e l’età avanzano, e non c’erano più le condizioni per andare avanti. Ma rimangono tante cose. Quasi 100 anni di storia, che ne fanno uno dei locali più antichi della città. L’eccellenza dei prodotti, in particolare i biscotti, torrone e pastiere, apprezzati in città e inviati ovunque nel mondo ad amici e parenti. I clienti che nel tempo sono diventati anche e soprattutto amici. La cortesia e la gentilezza, che Giuseppe e Tommasina non hanno mai fatto venir meno anche in questi anni duri. È stato un onore servirvi. Per noi comincia una nuova vita, speriamo più tranquilla. A voi tutti un saluto, un ringraziamento e l’augurio che possiate trovare presto tarallucci della stessa qualità di Macheda. Anche se sarà molto, molto difficile”. Con queste parole i titolari della storica Pasticceria Macheda di Reggio Calabria, annunciano la chiusura dell’attività.

Dal 1929 a Reggio Calabria, la Pasticceria Macheda è la più antica della città. Tra i prodotti di punta, torrone e dolci della tradizione arabo-ispanica