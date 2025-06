Reggio Calabria, il centrodestra contro Falcomatà: “il passaggio delle funzioni alla Metrocity un alibi per nascondere il suo fallimento”

StrettoWeb

“Il Sindaco Falcomatà oggi tenta di giustificare il suo disastro amministrativo dando la colpa alla Regione per le funzioni non ancora trasferite alla Città Metropolitana. Una narrazione patetica e offensiva per l’intelligenza dei reggini”. A dichiararlo in una nota i consiglieri di centrodestra al Comune di Reggio Calabria Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari, Antonino Zimbalatti, Massimo Ripepi, Armando Neri, Mario Cardia. “Leggiamo con amarezza le ultime dichiarazioni del Sindaco Falcomatà in merito alle funzioni della Città Metropolitana. Dopo anni di Amministrazione fallimentare, con la città al collasso sotto ogni punto di vista, dai servizi ordinari alla manutenzione, dalle infrastrutture ai ritardi nelle opere pubbliche, il Sindaco cerca goffamente, sul finire del proprio mandato, una scusa per nascondere le proprie responsabilità. Peccato che le funzioni regionali che oggi lamenta non c’entrino nulla con l’ordinarietà del suo ruolo amministrativo: garantire i servizi essenziali ai reggini non rientra tra le competenze della Regione, ma in quegli obblighi che spettavano solo al Sindaco e alla sua Giunta”.

“Siamo davanti all’ennesima sceneggiata: una becera campagna elettorale, in cui si cerca di spostare l’attenzione per tentare di rimettere in piedi un’immagine pubblica ormai compromessa. È inspiegabile, poi, il motivo per il quale Falcomatá, da presidente del consiglio con Oliverio, quindi in una posizione chiave per ottenere quei trasferimenti di funzioni, non le abbia pretese allora. Paragonare la macchina amministrativa a “una Ferrari che gira nel vialetto di casa” fa sorridere, ma il vero paradosso è che Falcomatà, che oggi parla di funzioni atteggiandosi a leader, in questi anni non è riuscito a prendersi cura nemmeno di quel vialetto. Figuriamoci di una città”, concludono.