Reggio Calabria, cedimento dell’asfalto tra via Loreto e via Sbarre Centrali: strada chiusa

Disagi alla circolazione a Reggio Calabria, dove l’incrocio tra via Loreto e via Sbarre Centrali è stato temporaneamente chiuso al traffico a causa di un cedimento del manto stradale. L’episodio, segnalato nella giornata di ieri, ha richiesto l’intervento immediato degli operatori di Castore, che sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area ed evitare ulteriori rischi per automobilisti e pedoni.

Questa mattina sul posto sono giunti anche i tecnici di IdroReghion, incaricati di effettuare verifiche approfondite sulla rete idrica, al fine di escludere eventuali danni o perdite che possano aver contribuito al cedimento. La zona interessata resterà chiusa fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.