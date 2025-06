Reggio Calabria, al Castello Aragonese un seminario sul restauro degli edifici storici

StrettoWeb

Giovedì 12 giugno, il Castello Aragonese ha ospitato un seminario tecnico di grande rilevanza dedicato alla conservazione dell’identità storica degli edifici vincolati, promosso da Membrapol, azienda specializzata in resine e soluzioni tecnologiche per l’edilizia. L’evento, patrocinato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria, dall’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria e dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Reggio Calabria, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti della filiera edilizia, riuniti per approfondire nuove prospettive progettuali nel campo del restauro e dell’intervento su immobili tutelati.

Ad aprire i lavori è stata l’Arch. Santina Dattola, presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Reggio Calabria, che nel suo intervento introduttivo ha sottolineato l’importanza del dialogo tra il mondo della produzione e quello delle professioni tecniche, affinché ogni intervento possa conciliare rigore scientifico, sensibilità culturale e innovazione tecnologica. Durante il seminario sono state presentate soluzioni a base di resine impermeabilizzanti e resine decorative per interni, insieme ad altri sistemi tecnici sviluppati da Membrapol. I prodotti sono pensati per garantire alte prestazioni in termini di efficacia, durabilità e compatibilità con materiali storici. Tutti i sistemi Membrapol possono essere applicati senza la necessità di smantellare le strutture esistenti, permettendo così interventi minimamente invasivi e pienamente rispettosi dell’integrità architettonica degli edifici.

L’iniziativa ha offerto ai partecipanti non solo un momento di aggiornamento tecnico, ma anche un’opportunità concreta di confronto su strategie operative, casi studio e applicazioni pratiche, rafforzando la cultura della conservazione sostenibile e consapevole. Con questo evento, Membrapol rinnova il proprio impegno nella formazione professionale e nella valorizzazione del patrimonio edilizio, promuovendo l’impiego di tecnologie avanzate che rispettano la storia, guardando al futuro.