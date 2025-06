Reggio Calabria: Cassa Depositi e Prestiti insieme ai sindaci per lo sviluppo del territorio

StrettoWeb

Si è svolto martedì 17 giugno, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, l’incontro con i referenti della Cassa Depositi e Prestiti aperto agli amministratori locali del territorio metropolitano. L’ampio ventaglio di strumenti finanziari che Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione degli Enti locali per lo sviluppo del territorio ha caratterizzato il confronto che si è tenuto presso il Palazzo comunale. Protagonisti dell’incontro numerosi amministratori locali dell’area, tra cui Giuseppe Falcomatà, nella veste di sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria, e i Responsabili sul territorio dell’ attività svolta da CDP per la Pubblica Amministrazione.

L’appuntamento si colloca all’interno di un ciclo di incontri che Cassa Depositi e Prestiti è impegnata a portare avanti in tutta Italia e in particolare nel Mezzogiorno per garantire ma anche modernizzare i servizi essenziali a beneficio delle comunità locali. Guardando alla Regione Calabria, nell’ultimo triennio, dal 2022 al 2024, CDP ha servito circa 300 soggetti che operano nell’area supportandoli con un totale di oltre 290 milioni di euro di risorse. Inoltre, con il Piano Strategico 2025-2027 Cassa amplia ancora il suo ruolo di partner solido e attento alle esigenze degli Enti pubblici grazie anche al potenziamento della Rete territoriale.

Gli interventi

Giuseppe Falcomatà, Sindaco Metropolitano Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha dichiarato: “Incontri come quello odierno offrono l’opportunità concreta per gli amministratori locali di conoscere ed utilizzare al meglio i prodotti ed i servizi di Cassa Depositi e Prestiti, facendoli diventare strumenti concreti di governance e sviluppo del territorio. Il nostro rapporto con CDP, sia come Città Metropolitana che come Comune, si è consolidato positivamente negli anni ed ora, dopo l’uscita dal piano di rientro, siamo nelle condizioni di attivare nuovi proficui percorsi di collaborazione, dando anche l’occasione ad altri amministratori del territorio metropolitano di poter interloquire in maniera fattiva”.

A portare i saluti istituzionali anche l’assessore all’Istruzione, del Comune di Reggio, Anna Briante, che ha voluto rilevare quanto eventi del genere contribuiscano a far cadere lo stereotipo della pubblica amministrazione refrattaria nei confronti di altre amministrazioni, dimostrando invece la vicinanza e la prossimità della Cassa Depositi e Prestiti agli enti locali; aspetto che si traduce in opportunità per gli enti locali del nostro territorio.

Simona Magliacano, Responsabile CDP Relazioni Business PA Sud Italia, ha commentato: “Ringraziamo il Comune di Reggio Calabria per averci ospitato e collaborato alla realizzazione di un incontro che rafforza il rapporto in essere con l’obiettivo di creare le migliori condizioni per la crescita del territorio. Come CDP accompagniamo le amministrazioni locali nel loro lavoro quotidiano con il fine ultimo di alzare il livello della qualità della vita della popolazione. Le occasioni di confronto promosse sono la prova concreta della vicinanza alle comunità di Cassa Depositi e Prestiti e delle sinergie che si possono attivare attraverso un dialogo costante e sistematico”.

All’evento hanno anche partecipato Giuseppe Chirico, Responsabile Relazioni Business PA Sud Ovest CDP, Fabrizio Ferrari, Referente Business PA Reggio Calabria-Messina, e Bruno Iorfida, Responsabile servizi finanziari di alcuni Comuni calabresi e Assessore al Bilancio del Comune di Locri.