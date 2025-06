Reggio Calabria capitale della vela: arrivano Foil Academy e Campionato Italiano Wing Foil

StrettoWeb

Il Circolo Velico Reggio dedica il mese di Giugno ad appuntamenti nazionali che porteranno la città ad essere un palcoscenico della vela regalando lustro all’intera Calabria. Dal 23 al 28 giugno la Federazione Italiana Vela farà tappa a Reggio Calabria con la Foil Accademy Next Generation, per avviare atleti provenienti dalle classi giovanili nel mondo del FOIL le barche della nuova generazioni le barche “volanti” che danno l’ebrezza di velocità e che rendono ancor più spettacolare lo sport della vela.

Il Circolo Velico Reggio è la sede ospitante di una struttura viaggiante che sarà localizzata nel piazzale antistante al Circolo, con una area di parcheggio attrezzata e dove un gruppo di tecnici nazionali della FIV, alla presenza della pluri medagliata olimpica Alessandra Sensini, darà prova dell’utilizzo del Wing Foil.

La presentazione ufficiale della novità “Foil”, dà la dimostrazione come le tavole a vela possono planare e letteralmente volare sull’acqua con una vela ad ala. Siamo nella vela del futuro che cambia e che ci ha strabiliato nell’ultima American Cup, che nella prossima edizione 2027 si disputerà in Italia nella vicina Napoli

Appassionati, tecnici, interessati alla nautica, possono visitare gratuitamente le novità proposte dalla Federazione Italiana Vela con l’ausilio di personale inviato per l’appuntamento con la città di Reggio Calabria. Non poteva mancare, per il secondo anno consecutivo, a seguire, il Campionato Italiano Wing Foil con un numero di iscritti record.

“Siamo orgogliosi- ha ribadito l’avv. Fabio Colella, consigliere federale FIV– che Reggio sia stata scelta come sede del campionato italiano, una regata nazionale così importante e suggestiva che esalta le condizioni metereologiche del campo di regata. Nei giorni 27, 28 e 29 Giugno Reggio è capitale italiana del Wing Foil e noi saremo alla altezza della nostra cinquantenaria storia.”

Per offrire una attenzione globale alla disciplina della vela, negli stessi giorni, nello specchio d’acqua di Catona, l’associazione “Antica Marineria Catonese”, organizza, richiamando le flotte delle vele latine nazionali, con il patrocinio del Circolo Velico Reggio, una regata storica per valorizzare e promuovere il territorio reggino e calabrese.

Nei giorni scorsi si è svolto nel salone d’onore del CONI al Foro Italico, il primo rapporto della LUIS Business School che esamina l’impatto sociale dello sport Velico in Italia. I ricercatori della Luis hanno illustrato attraverso le metodologie dello studio e suddiviso per categorie e per eventi, un impatto annuo oltre i 339 milioni di euro.

Sono numeri che dovrebbero spalancare le porte delle regioni, e proprio maggio e giugno sono i periodi dell’anno più intensi per appuntamenti velici. Da tempo il Circolo Velico Reggio, con il suo impianto è allineato con quanto il prestigioso convegno romano ha indicato in termini concreti e numerici i vantaggi.

“Quindi, un benvenuto fragoroso a tutti i partecipanti che potranno assaporare la nostra città e le nostre eccellenze- ha ribadito Fabio Colella Consigliere nazionale della Federazione Italiana Vela- e noi siamo sempre pronti ad accogliere con quello spirito unico di ospitalità che è il nostro biglietto da visita.”