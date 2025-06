Reggio Calabria, cani randagi uccisi a fucilate e macellazione clandestina | DETTAGLI

StrettoWeb

“Un esposto alla procura della repubblica di Reggio Calabria verrà inviato nella giornata di domani martedì 10 giugno dall’Associazione Italiana Difesa Animalu ed Ambiente AIDAA in merito ad alcune segnalazioni relativi ad episodi che sarebbero successi nelle scorse settimane nei monti della locride, dove alcuni cani randagi sarebbero stati uccisi a fucilate e poi fatti sparire da persone che con molte probabilità di utilizzavano come bersagli mobili. Un altro episodio che l’Associazione AIDAA segnalerà alla procura è la pratica di macellazione clandestina di agnelli e capretti, alla quale almeno in un caso si è aggiunta una pratica orribile e vale a dire aver mangiato gli organi del capretto sgozzato crudi ed appena estratti dal corpo dell’animale”. Lo afferma in una nota l’Associazione Italiana Difesa Animalu ed Ambiente AIDAA.