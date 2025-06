Reggio Calabria, tutto pronto per il ritorno del BergaFest: 5 giorni tra Museo e Lungomare (con una grande novità) | PROGRAMMA

StrettoWeb

Reggio Calabria si prepara a riaccogliere una delle sue manifestazioni estive più attese: il BergaFest, che dal 16 al 20 luglio 2025 colorerà di profumi e sapori il cuore della città, tra il Museo del Bergamotto e il suggestivo Lungomare Falcomatà. Giunto alla sua 25ª edizione, il BergaFest celebra l’eccellenza del Bergamotto di Reggio Calabria, agrume simbolo del territorio e ingrediente prezioso per profumeria e gastronomia. L’evento si aprirà mercoledì 16 luglio al Museo del Bergamotto con il laboratorio olfattivo “BergaFest per Fumum”, un omaggio al bergamotto nel mondo dei profumi, guidato da esperti come Angela Ciampagna, già insignita del titolo di “Miglior Naso 2023”.

Dal giorno successivo, il festival si sposterà sul Lungomare con talk show, spettacoli, degustazioni e show cooking. Spazio anche al talento giovanile con il concorso BergaFestApar, dedicato ai giovani pasticceri, e alla selezione di profumi e cosmetici con il concorso Apei per BergaFestAPEI, che vedrà la partecipazione di maestri profumieri di livello internazionale. E’, questa, la grande novità rappresentata da questa edizione, con il concorso già annunciato da mesi. Non mancheranno momenti culturali e di approfondimento, tra cui la presentazione di libri, installazioni artistiche e premiazioni per le migliori tesi universitarie sul bergamotto. In programma anche concerti e spettacoli a tema, tra cui “Esperienze olfattive tra immagini e musica”, curato da Daniela Ciaffardoni e Giorgia Proietti.

Gran finale domenica 20 luglio con la cerimonia di conferimento dei titoli di “Ambasciatore per l’Accademia Internazionale del Bergamotto”, riconoscimenti speciali e la premiazione del premio “Tabacchera d’oro”. Il BergaFest 2025 si conferma dunque un’occasione unica per valorizzare un’eccellenza identitaria della Calabria, in un connubio perfetto tra arte, scienza, tradizione e innovazione, aperto a cittadini e turisti.