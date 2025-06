Reggio Calabria, il bando 2025 per il concorso di poesia “Ettore Pensabene”

StrettoWeb

Parte ufficialmente il bando del concorso Internazionale di Poesia Incontriamoci Sempre ODV “Ettore Pensabene”. Giunto alla sua quindicesima edizione, due le sezioni dedicate per la partecipazione: Italiano e Dialetto. Negli anni è stata massiccia la partecipazione di poeti da tutta l’Italia, addirittura dagli Usa, Argentina, Canada ed Australia, anche dal nord Europa, dove è forte la concentrazione di presenza di Italiani. Tante le novità a livello di regolamento, addirittura molto significativa è la possibilità di partecipazione anche inviando i componimenti per email, questo consente una larga partecipazione, la scadenza del concorso è prevista per il 30 ottobre 2025.

I premi di grande pregio sono le pregiate ceramiche del Maestro Seminarese Vincenzo Ferraro, anche i quadri dell’artista Adele Canale impreziosiscono ogni anno il cerimoniale del Premio di Poesia.

Quest’anno un ricordo particolare va a Rossanna Rossomando che per tanti anni ha dedicato come componente la commissione il suo sapere e la dedizione a fianco dell’ associazione incontriamoci sempre. Un ricordo speciale anche per Caterina Zema che anno dopo anno portava il suo sorriso alle cerimonie finali. Nella gallery il comunicato il bando completo del concorso.