Reggio Calabria, arrivata la prima gru per il posizionamento delle travi del Ponte Calopinace

Procedono i lavori per la costruzione del ponte Calopinace a Reggio Calabria. Questa mattina è entrata in azione la prima gru, fondamentale per la posa delle travi, elemento strutturale che rappresenta il collegamento fisico del ponte da una parte all’altra. Si tratta di sei parti prefabbricate in cemento armato che andranno a comporre l’impalcato del nuovo viadotto.

La prima fase dell’intervento prevede la collocazione della prima gru da un lato ed è previsto per la giornata di domani l’arrivo della seconda gru che verrà collocata dall’altro lato e nei prossimi giorni, presumibilmente nel fine settimana, arriveranno anche le travi che verranno posizionate man mano con l’ausilio dei mezzi già predisposti.

L’opera sarà molto utile per il collegamento viario tra il centro cittadino e la zona sud di Reggio Calabria.