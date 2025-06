Reggio Calabria, l’allarme da Arghillà: “senza luce nel Comparto 6, serve un piano sociale vero”

StrettoWeb

“Il Gruppo Civico NOI SIAMO ARGHILLÀ – La Rinascita esprime profonda preoccupazione per quanto avvenuto il 18 giugno nel Comparto 6 di Arghillà, dove l’interruzione della fornitura di energia elettrica – anche in presenza di minori, anziani e soggetti fragili – ha creato una condizione gravissima, in aperta contraddizione con i principi fondamentali di tutela sociale e dignità umana”. E’ quanto afferma in una nota la Presidente di NOI SIAMO ARGHILLÀ – La Rinascita, Patrizia D’Aguì.

“Chiediamo con fermezza la risoluzione immediata del problema degli alloggi temporanei per le famiglie costrette a lasciare le abitazioni, chiarezza e trasparenza sui processi di sgombero attualmente in corso e il ripristino di un dialogo concreto tra istituzioni e associazioni realmente rappresentative del territorio. Ribadiamo con forza la nostra contrarietà a ogni forma di abusivismo, ma riteniamo inaccettabile che si continui a intervenire con azioni scoordinate, punitive e prive di un vero piano sociale, colpendo proprio le fasce più fragili e minando la coesione della comunità.” – ha proseguito la D’Aguì – “Serve coerenza tra le parole e i fatti. Servono soluzioni strutturali, non misure emergenziali calate dall’alto. Servono ascolto, trasparenza e rispetto per una comunità che chiede solo dignità.”

“Rimaniamo in attesa di un riscontro tempestivo e responsabile, perché è già passato troppo tempo nel silenzio e nell’incertezza.” – ha concluso Patrizia D’Aguì.