Reggio Calabria, addio ai vecchi REWEC3: dopo 12 anni, il laboratorio NOEL apre le porte a un nuovo prototipo

StrettoWeb

“Dopo quasi 12 anni di ‘onorata carriera’, due modelli di cassoni REWEC3 lasciano il laboratorio NOEL. Il primo (1) è stato realizzato nel 2013, ed ha consentito di eseguire il test di una turbina, nell’ambito del progetto Poseidone, finanziato dal Ministero dell’Ambiente. Il secondo cassone (2a, ormai fuori acqua, e 2b mentre lascia il laboratorio per la demolizione) è stato realizzato ad inizio 2014, nell’ambito di una collaborazione con ENEA. Si trattava di un cassone ad elevata modularità , per eseguire delle prove sperimentali”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal professore dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Felice Arena.

“In questi anni, le attività sperimentali sul REWEC3, hanno dato spunto a numerose attività di ricerca ed a numerosi articoli scientifici. Oltre 20 pubblicazioni sono su riviste, le più importanti al mondo sui temi dello sfruttamento dell’energia delle onde e sull’ingegneria del mare. Tante le collaborazioni, in Europa, USA e Australia. Un bilancio più che positivo. Adesso arriva un nuovo prototipo. Con aspettative ancora più ambiziose. Con altre sfide e altri risultati da ottenere”.

“La foto 3 sembra rappresentare l’avvicendamento: il vecchio cassone, sulla sinistra, che sta per essere demolito e dismesso, per lasciare posto al nuovo, sulla destra, che sta per essere posizionato in mare. Andiamo avanti, con la formidabile squadra di ricercatori e tecnici del NOEL!”.