Reggio Calabria, convocata la Commissione Controllo e Garanzia sui contratti di fornitura idrica degli immobili pubblici

“Con procedura d’urgenza, è stata convocata per domani, venerdì 20 giugno 2025 alle ore 15, una seduta della Commissione Consiliare Controllo e Garanzia presso la sede del Comune di Reggio Calabria con all’Ordine del giorno il Controllo degli atti amministrativi relativi ai contratti di fornitura idrica degli immobili pubblici comunali”, è quanto comunica il presidente Massimo Ripepi. Sono convocati in audizione: l’Avv. Umberto Alessio Giordano – Direttore Generale, la Dott.ssa Antonia Criaco – Segretario Generale, l’Avv. Demetrio Barreca – Dirigente del Settore Tributi, l’Avv. Giuseppe Mazzotta – Amministratore Delegato di Hermes Servizi Metropolitani S.r.l., il Prof. Simone Veronesi – Dirigente UIL

“La commissione si terrà presso l’Aula Commissioni di Palazzo San Giorgio. Per coloro che non potranno essere presenti fisicamente, si fornisce di seguito apposito link per il collegamento da remoto https://meet.google.com/who-ohzg-vsb“, conclude Ripepi.