Reggio Calabria, abbattuto l’ultimo diaframma della galleria Peristeri sulla SS106 Jonica: fine prevista nel 2026

StrettoWeb

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha abbattuto l’ultimo diaframma della nuova galleria “Peristeri”, nell’ambito dei lavori di realizzazione della variante all’abitato di Palizzi sulla statale 106 ‘Jonica’, in provincia di Reggio Calabria. I lavori riguardano il completamento a 4 corsie degli interventi della variante all’abitato di Palizzi della SS 106 Jonica – 2° Lotto dal Km 49,485 al Km 51,750, fra lo svincolo di Bova Marina Sud, in località Torrevarata, e lo svincolo di Palizzi Marina est in località Stravo.

L’intervento consiste nel completamento della carreggiata di valle, rimasta incompiuta a seguito della precedente rescissione contrattuale, in modo da completare la nuova infrastruttura in variante affiancando la nuova carreggiata a quella di monte già realizzata e aperta al traffico nel luglio 2019 con circolazione temporanea a doppio senso di marcia.

La sezione stradale complessiva finale avrà una larghezza pavimentata di ogni piattaforma pari a 9,75 m, con due corsie di marcia da 3,75 m ognuna, banchina destra di 1,75 m e banchina sinistra di 50 cm. Nell’intervento della carreggiata di valle, è previsto il completamento di 2 viadotti, 4 gallerie naturali oltre ad alcune opere d’arte minori e opere di sostegno.

Le opere maggiori presenti e in parte da completare sono la Galleria Palizzi Marina di Valle; Viadotto Fiumara di Palizzi; la Galleria Ambusena; la Galleria Peristeri; la Galleria S. Antonino e il Viadotto Simmero. L’avanzamento dei lavori è di circa il 57% e l’’ultimazione è prevista nel mese di luglio 2026.