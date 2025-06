Reggio Calabria, la 7ª edizione del congresso Endocrinologia dello Stretto

StrettoWeb

Tempo di bilanci per la 7ª edizione del congresso Endocrinologia dello Stretto, che si è svolto nei giorni scorsi presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria. Un appuntamento che ha richiamato l’attenzione di tanti protagonisti del mondo della medicina e non solo da tutta la Calabria e la Sicilia. L’evento, che ha avuto come provider scientifico E-Com, ha rappresentato una tappa significativa nel percorso di aggiornamento professionale dei professionisti che vi hanno partecipato. Diversi i temi di attualità trattati: la prevenzione del diabete, la gestione dell’eccesso ponderale in età adolescenziale e il rafforzamento della rete diabetologica territoriale.

La giornata si è sviluppata in due fasi. Nella prima sessione si è approfondito il progetto dedicato alla costruzione di un PPTDA integrato . L’obiettivo è fornire strumenti pratici per contrastare l’obesità giovanile e prevenire precocemente le malattie metaboliche.

Ampio spazio è stato inoltre riservato al Progetto Jacardi. Si tratta di un’iniziativa europea, sviluppata sul territorio dall’Asp di Reggio Calabria, per la prevenzione del diabete e delle patologie cardiovascolari. Sono state illustrate le potenzialità di strumenti digitali come la cartella diabetologica informatizzata, le attività di alfabetizzazione sanitaria e gli screening online gratuiti, accessibili anche grazie a questionari disponibili in più lingue.

La seconda sessione ha portato il focus sui disturbi del neurosviluppo, affrontando in particolare il legame tra alimentazione, metabolismo e autismo. Nello sviluppo del dibattito legato a questi temi c’è stato spazio per tavole rotonde in cui si è discusso di iniziative orientate alla costruzione di spazi sociali inclusivi. Oltre che alla promozione di competenze relazionali nei giovani con disabilità, superando l’approccio unidirezionale dell’inclusione.

Si è puntato su un format dinamico e su un dialogo tra clinici, esperti di sanità pubblica, psicologi e altri professionisti, rafforzando l’idea di una gestione integrata e condivisa della salute.

Un’edizione che anticipa il prossimo appuntamento previsto per ottobre 2025, con nuove sfide formative e progettuali già all’orizzonte.

L’ottima riuscita del congresso è dovuta al prezioso e decisivo contributo dei due responsabili scientifici: la dottoressa Lucia Di Furia (direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria) e il dottor Ernesto Giordano (dirigente medico responsabile del servizio di Endocrinologia e Diabetologia della Casa della Salute di Scilla e presidente Lilt Reggio Calabria).