Reggio Calabria, 16 Comuni dell’area metropolitana premiati con le Vele di Legambiente

StrettoWeb

“Il riconoscimento conferito a 16 Città dell’area metropolitana, premiate con le Vele di Legambiente conferma ciò che sappiamo da sempre: le bellezze naturali e paesaggistiche del nostro territorio sono il nostro vero tesoro”. È quanto afferma Giuseppe Ranuccio, consigliere metropolitano delegato al Turismo che proprio sulle peculiarità del settore punta perché “risorsa strategica, capace di generare occupazione, crescita economica sana e nuove opportunità per tutti. Come Città Metropolitana di Reggio Calabria – ha ribadito – abbiamo approvato il Piano del Turismo, uno strumento concreto per valorizzare le nostre coste, i nostri borghi, la nostra cultura e le nostre tradizioni». Un lavoro intenso che, tuttavia, ancora «risente del mancato trasferimento, da parte della Regione Calabria, delle funzioni specifiche. Oggi – ha commentato Ranuccio – aspettiamo che il Governo regionale faccia la sua parte, sbloccando le risorse necessarie per trasformare le idee in progetti e i progetti in realtà”.

I comuni

“Sono orgoglioso – ha proseguito il consigliere metropolitano – di vedere premiate Roccella Ionica e Scilla con quattro vele, Riace, Monasterace, Brancaleone, Palizzi, Locri, Bova Marina, Bagnara Calabra, Caulonia, Melito Porto Salvo e Palmi con tre vele, Siderno, Villa San Giovanni, Montebello Ionico e Marina di Gioiosa Ionica con due vele. Sono nomi che raccontano storie, paesaggi e comunità che meritano di essere conosciuti, rispettati e sostenuti”. Il mare più bello – ha affermato ancora – non deve rimanere solo un premio, ma diventare ogni giorno un impegno condiviso per uno sviluppo sostenibile, capace di tutelare e valorizzare ciò che di più prezioso abbiamo”. Particolare entusiasmo, infine, è stata espresso per il riconoscimento al Comune di Palmi, dove Giuseppe Ranuccio è anche sindaco: “le tre vele testimoniano, concretamente, l’ottimo lavoro che si sta portando avanti in relazione alla qualità del nostro litorale che è forma e sostanza dello sviluppo complessivo del territorio”.