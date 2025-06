Reggina, Ripepi: “cercherò di trovare qualche imprenditore, sto cercando di fare qualche telefonata. E Bandecchi…”

StrettoWeb

“Io cercherò di trovare qualche imprenditore, sto cercando di fare qualche telefonata. Cercherò anche di parlare con Bandecchi, che è stato trattato malissimo e se non fosse una persona per bene ci prenderebbe per una città di pazzi”. Così Massimo Ripepi in una nuova diretta social, parlando di Reggina. Il consigliere dà seguito a quanto rivelato ieri: che gli stipendi dei calciatori sono stati pagati ma con una decurtazione del 10-15% e che alcuni di loro non sono contenti.

“Uno che taglia stipendi, uno che non smentisce quello che si dice in giro… ecco, dobbiamo far capire di stargli addosso. Dobbiamo preparare il terreno affinché questa società possa essere ceduta a una più forte”, ha aggiunto Ripepi.