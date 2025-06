Reggina, Ripepi svela: “calciatori pagati ma con una decurtazione, a loro non è piaciuto”

StrettoWeb

Rivelazione importante del consigliere comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi sulla Reggina. “Vi voglio parlare di una notizia molto importante, che voglio condividere con voi. Pare che martedì al Sant’Agata ci sia stata una riunione, anzi c’è stata, tra Ballarino, Minniti, Praticò e l’altro direttore, coi giocatori. Sono state pagate le spettanze ad alcuni calciatori e pare ci sia stata una decurtazione del 10-15%. Questa cosa ai giocatori non è piaciuta, alcuni calciatori importanti di Reggio hanno chiesto un aumento per l’anno successivo e pare che la dirigenza abbia detto che non ci sarà aumento per nessuno e chi vuole stare sta”.

“Se è vero che un milione di euro questi li hanno, perché sono stati loro a dire che avrebbero presentato domanda di ripescaggio, non possono fare questi discorsi ai giocatori e anzi dovevano cominciare a fare colpi già da ora. Questa è una notizia grave, questi soldi non ne hanno e stanno già spartendo i patti“, ha aggiunto.