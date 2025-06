Reggina, Ripepi: “Ballarino lasci la società e non la tenga in ostaggio. Su Gallo dico…”

StrettoWeb

Il consigliere comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi torna a parlare di Reggina e lo fa alla luce di questi giorni caldi e delle notizie relative a Luca Gallo. “Ballarino, tu hai detto che avevi i soldi per pagare iscrizione in Serie C e caparra, quasi un milione di euro. Ben sapendo che non saresti salito, hai tenuto tutti appesi per un mese, ma ormai tutti i tifosi capito il modus operandi. Tra l’altro abbiamo anche visto i due imprenditori di Reggio che se ne escono, perché Ballarino vuole i soldi ma comandando lui. La verità è che devono lasciare questa società, perché gliel’hanno regalata”.

“Dobbiamo lasciare le porte aperte e loro non devono tenere in ostaggio la Reggina, altrimenti serve una protesta civile. Ballarino deve decidere di lasciare la Reggina, lasciando il club alla società migliore. Io sto lavorando per trovare un’alternativa, con i miei strumenti. Andatevene, cercando di non fare ulteriori danni. Tornatene a casa, lascia la Reggina alla migliore società possibile”.

In merito a Luca Gallo: “io non lo conosco Gallo, non l’ho mai conosciuto. Ma dico che: se è nelle condizioni giuridiche, e questo non lo so, e se ha la capienza economica di prima, per me va benissimo. Se non ha la capienza economica, e non ha la libertà giuridica per operare, non lo voglio. E’ normale che io voglia un presidente serio e con le capacità economiche, ma intanto ne serve uno che metta mano alle tasche, non uno che tagli gli stipendi. Ballarino vuole rispettare il business plan? Lo faccio, spenda i soldi, spenda almeno 2 milioni di euro per competere. Lo dimostri e ne prenderemo atto. Intanto per ora ha chiesto lo ‘sconto’ ai calciatori, con una decurtazione del 10%”.